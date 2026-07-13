В Башкирии около 1,5 тысячи объектов госимущества вовлекут в хозоборот

В Башкортостане по итогам инвентаризации выявлено 1478 объектов регионального и муниципального имущества, которые требуют вовлечения в хозяйственный оборот. Из них 248 находятся в региональной собственности, 1230 — в муниципальной. Итоги работы в региональных властей в этом направлении обсудили на совещании с участием сенаторов Игоря Трескова и Олега Голова, а также представителей муниципалитетов.

Как отметил Игорь Тресков, системная работа под руководством сенатора Олега Голова направлена на решение задачи по вовлечению неиспользуемого имущества в оборот. Это создаст новые возможности для предпринимателей, будет способствовать развитию экономики и увеличению налоговых поступлений.

По состоянию на 9 июля 2026 года уже достигнуты следующие результаты: приватизированы 2 объекта регионального и 24 муниципальных объекта, по 31 муниципальному объекту ведутся работы. Утилизированы 15 региональных и 8 муниципальных объектов, ещё по 41 объекту запущены процедуры. В аренду сданы 14 региональных объектов, по 20 ведутся процедуры, по муниципальному имуществу заключены 15 договоров аренды, по 4 — процедуры продолжаются.

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Дмитрий Суслин напомнил, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сенаторы совместно с региональными и местными властями проводят полную инвентаризацию неиспользуемого имущества. Ключевая задача — определить дальнейшую судьбу каждого объекта: привести в порядок, снести при аварийности или вовлечь в оборот.

На совещании также обсудили сотрудничество с АО «Почта России» по выявлению и вовлечению избыточных площадей в хозяйственный оборот. Такие площади планируется передавать предпринимателям на возмездных условиях, что позволит Почте России сократить расходы на содержание имущества, бизнесу — получить доступные помещения, а бюджету — дополнительные налоговые поступления и рабочие места.

Кроме того, принято решение о передаче 7 муниципальных объектов, включённых в дорожную карту по утилизации, на иной уровень собственности.

Ранее сообщали, что правомерность использования земель в регионе проверяется с помощью беспилотников.