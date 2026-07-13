Банк России выпустит монету в честь президента Чечни

Банк России 14 июля выпустит в обращение памятную монету «Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России».
Номинал монеты 2 рубля. Масса серебра 925 пробы 15,55 г, диаметр 33 мм. Монета изготовлена качеством «пруф», тираж монеты — 3 тыс. штук. Ранее ЦБ выпустил серию «спортивных» монет.
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