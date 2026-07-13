ЦБ поднял курс доллара и евро

Регулятор довольно резко поднял курс основных валют на выходных. Курс доллара на понедельник, 13 июля, установлен на уровне 76,6 руб., евро — 84,6 руб. С 10 июля доллар вырос на 73 коп., евро на 1,07 руб. Расчёты с использованием этих валют проводятся на бирже при продаже или покупке акций, драгметаллов, продовольственного сырья, энергоносителей и топлива. Подрос также курс юаня, сегодня он торгуется по 11,3 руб. (+14 коп.)