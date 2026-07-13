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12:56 (UTC+5), 13 Июля 2026

«Первый трест» возглавил рейтинг застройщиков в Башкортостане

Группа компаний «Первый трест» вновь подтвердила свой статус лидера, возглавив рейтинг ЕРЗ среди региональных застройщиков Республики Башкортостан.

Фото: ГК «ПТ» | предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
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Согласно актуальным данным на июль 2026 года, компания не только занимает первую строчку в региональном зачете, но и демонстрирует впечатляющую динамику, поднявшись на 6 позиций в общероссийском рейтинге застройщиков.

Уверенное восхождение стало результатом системной работы и строгого соблюдения обязательств перед клиентами и партнерами, отмечают в компании. При объеме текущего строительства более 410 тысяч квадратных метров «Первый трест» сумел достичь эталонного показателя, который лежит в основе методологии ЕРЗ. Этот рейтинг оценивает добросовестность застройщика, рассчитывая специальный индекс от 0 до 5 на основе соблюдения декларируемых сроков ввода жилья – учитывается общая площадь всех объектов и отсутствие переносов сроков сдачи.

Безупречная репутация «Первого треста» подтверждена наивысшей оценкой: компания не допустила ни одного срыва ввода жилья, за что и получила максимальный балл, демонстрируя абсолютную финансовую и организационную устойчивость. Сегодня в портфеле группы компаний – 8 жилых комплексов и 20 многоквартирных домов, что делает «Первый трест» одним из самых масштабных и надежных игроков на рынке недвижимости региона.

Вершина рейтинга ЕРЗ – это закономерный итог стратегии, в основе которой лежат качество, ответственность и бескомпромиссное соблюдение сроков перед тысячами семей, доверивших свой выбор компании.

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