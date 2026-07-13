Как изменились цены на бензин в России

«Чек Индекс» собрал данные по ценам на автомобильное топливо в первой декаде июля с каждой третьей АЗС в стране. Медианная цена на бензин АИ-92 за 1–9 июля выросла на 20% год к году до 70,5 руб./л, АИ-95 — на 24% до 77,5 руб., АИ-98 — на 32% до 119,5 руб., АИ-100 — на 13% до 94,5 руб. Дизтопливо за год подорожало на 11%, до 88 руб./1л, компримированный природный газ (КПГ) — на 14% до 29 руб., сжиженный углеводородный газ (СУГ) — на 18% до 35,5 руб./л. Цены на сетевых заправках и «отдельных» могут отличаться более чем в 2 раза.

Как отмечает «Коммерсант», самый большой рост продаж зафиксирован по АИ-100 — на 37%. Покупок АИ-95 и АИ-98 стало меньше. Продажи дизтоплива выросли на 28%, СУГ — на 17%, КПГ — на 8%.