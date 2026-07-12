Жителям Башкирии стали немного чаще отказывать в кредитах

Россияне стали чаще получать отказы в заёмных средствах, зафиксировало НБКИ. Так, в Башкирии доля отказов в потребительских кредитах в июне подросла на 1% до 73,6%, а если считать все виды кредитов — отказов стало больше на 2% до 77,7%. То есть почти 80% всех заявок не получают одобрения.
Аналитики объясняют: денежно-кредитная политика ЦБ остаётся жёсткой, сохраняя серьёзные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. Всё чаще отказывают даже имеющим хорошие рейтинги: доля отказов заёмщиков с оценкой выше 750 баллов составила 56%.
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