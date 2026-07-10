В Башкирии на агрофоруме «День поля-2026» представили опытные участки

Он подчеркнул, что площадка «Дня поля» прочно закрепилась в Уфимском районе. Здесь объединено все лучшее в растениеводстве.

- Сегодня в агропромышленном комплексе уже нет общих правил, в выигрыше те, кто вовремя сориентировался и стал сильнее. Наша сила в компетенциях, в грамотном управлении рисками, финансами, технологиями, - сказал Ильшат Фазрахманов.

Отдельно глава ведомства остановился на уборочной кампании. В этом году она началась на полторы-две недели раньше обычного: уже 6 июля первые комбайны вышли на уборку озимого рапса — культуры, которая раньше в регионе не выращивалась в таком объёме. Следом пойдут рыжик и примерно через десять дней, в зависимости от погоды, озимая пшеница. Однако, несмотря на раннее начало, министр назвал предстоящую страду сложной: есть перебои в поставках топлива, запчастей, логистические сбои и, конечно, погода, которая преподносит сюрпризы.

В ответ на вопрос о том, как дождливое лето повлияет на прогнозы по урожаю, министр снова предложил смотреть на ситуацию шире. Он отметил, что современный аграрий должен уметь управлять тремя вещами: рисками, качеством сырья и себестоимостью. Именно эти три параметра, а не капризы климата или рыночные турбулентности, в конечном счёте определяют результат.

- Тот, кто научится этому, не просто выживет, а получит доход и сможет инвестировать в свою землю, - подчеркнул он.

Говоря о самом формате «Дня поля», министр отметил его уникальность: площадка на базе аграрного университета стала местом, где смыкаются наука, образование и реальное производство. Здесь на всех этапах - от осенней подготовки почвы до посева, вегетации и уборки - работают студенты, аспиранты и преподаватели совместно с профильными компаниями. Такая синхронизация, по мнению министра, даёт реальный прирост компетенций прямо на земле, и этот формат уже доказал свою состоятельность.

Завершая выступление, он ещё раз подчеркнул, что главная задача сегодня - не просто собрать урожай, а заложить основу для устойчивого развития территорий, чтобы каждый фермер чувствовал себя хозяином на своей земле.

В начале дня делегация аграриев Республики Башкортостан посетила опытные участки, развёрнутые на площадке форума. Каждый гектар здесь работал как живая лаборатория, где наука встречается с практикой, а ученые бок о бок с производственниками демонстрируют результаты совместного труда. Свой труд продемонстрировали ученые, селекционеры, представители специализированных компаний, преподаватели и студенты агровуза.

Огромный интерес вызвала масштабная выставка техники, средств защиты растений, удобрений, расходных материалов, запасных частей и агрегатов. Выставка рассчитана на три дня, и аграриям региона можно будет без спешки изучить, прицениться, испытать.