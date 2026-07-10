ЦБ вводит в оборот новую сторублёвую купюру

Банк России 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. Изменения касаются оборотной стороны купюры: в её правом верхнем углу теперь размещается стилизованное изображение карты ЦФО, тогда как на сторублёвке прежнего выпуска была карта России с выделенным ЦФО.
Ранее ЦБ информировал о планах выпустить новую 500-рублёвую купюру с видами Пятигорска.
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