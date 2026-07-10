Ростсельмаш обсудил поставки техники с фермерами Башкирии на агрофоруме «День поля-2026»

На опытных полях учебно-научного центра БашГАУ у деревни Ягодная Поляна Уфимского района проходит масштабный агрофорум «День поля-2026». Крупнейшее отраслевое событие, которое продлится до 11 июля, традиционно дает старт уборочной страде в республике.

В этом году форум собрал рекордное число участников: в экспозиции представлены более 130 компаний. Свыше 140 единиц российской и зарубежной техники разместились на выставочных площадках.

Одним из ключевых участников выставки традиционно стал ведущий российский производитель сельхозтехники – компания Ростсельмаш. Совместно с официальным дилером в регионе, компанией «Акрос РБ», производитель представил аграриям республики широкую линейку техники, среди которой – трактор Ростсельмаш 2400, комбайны RSM F 2750 и RSM 161, косилка КСУ 1 и др. Специалисты компании и дилерского центра консультировали фермеров по вопросам производительности, а также обсуждали сервисное сопровождение и доступность запасных частей в районах республики.

Развитая сервисная инфраструктура – одно из ключевых преимуществ Ростсельмаш в регионе. В прошлом году на базе нового дилерского центра «Акрос РБ» в Уфимском районе была запущена масштабная сервисная площадка, которая включает выставочные площади, зоны для капремонта, склады оригинальных запчастей и учебные аудитории для подготовки механизаторов.

Среди посетителей стенда Ростсельмаш – Роман Семенов, инженер «КФХ Семенов Р.Л.», хозяйство которого специализируется на растениеводстве и животноводстве. С компанией фермеры работают около трех лет. Первым из техники приобрели кормоуборочный комбайн DON 680M, в этом году в хозяйстве появился трактор Ростсельмаш 2400. Роман поделился впечатлениями от эксплуатации новой машины:

«Тракторист, который на нем работает, говорит, что это совсем другой уровень – намного удобнее. В кабине чисто и комфортно даже к концу смены, производительность заметно выше. Кондиционер работает всю смену без перебоев, это в жару важно. Запчасти поставляются регулярно, проблем с сервисом нет. Мы планируем обновлять парк и дальше: ездили зимой на производство Ростсельмаш, увидели, что предприятие выпускает много другой техники, которая нам нужна. Сегодня мы смогли лично изучить современную линейку агромашин и получить экспертные ответы на все интересующие нас вопросы. Взаимодействие со специалистами дилерского центра прошло на высоком уровне».

Еще один постоянный клиент компании – Азат Канзафаров, руководитель КФХ «Канзафаров C.Ф.» из Буздякского района. Его хозяйство занимается выращиванием зерновых и масличных культур. С Ростсельмаш фермер работает с 2019 года, сейчас в автопарке – комбайны, опрыскиватели и два трактора Ростсельмаш 2400. Ранее аграрий отмечал, что техника показывает себя как мощная и надежная, справляется со всеми задачами.

«Прямо сейчас находимся на площадке «Дня поля». Общаемся с представителями компании – все знакомые лица, обмениваемся опытом. Присматриваем технику. Та техника, что уже есть, продолжает работать хорошо, сервис «бегает» – оперативно реагируют. Продолжаем сотрудничать».

Важным шагом системной работы компании в регионе стало подписание соглашения с Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан о сотрудничестве. Документ призван упростить взаимодействие аграриев с производителем и ускорить обновление парка техники в регионе.