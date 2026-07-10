«Иннопром»: Эксперты обсудили путь к новому технологическому укладу с помощью ИИ-агентов

От импортозамещения нужно переходить к формированию нового технологического уклада на основе ИИ-агентов, ведь для России это уникальная возможность опередить мировых лидеров в области цифры. Об этом шла речь на панельной дискуссии «Искусственный интеллект в промышленности: вызовы и перспективы», которая состоялась при поддержке Сбера на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Как отметил модератор дискуссии — старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов, — весь мир вступает в эпоху генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Всего три страны в мире — США, Китай и Россия — сейчас имеют сопоставимые по уровню собственные фундаментальные ИИ-модели. И для нашей страны это кардинально иная ситуация, ведь цифровизация и Agile-трансформация основывались на западных решениях, что не обеспечивало технологический суверенитет. Российский финтех уже вышел на лидирующие позиции, отечественная промышленность тоже внедряет ИИ с акцентом на специфику производственных процессов.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Нам нужно отказаться от вечного импортозамещения, когда мы всё время пытаемся кого-то догнать, и войти в новый технологический уклад лидерами. В мире ещё нет инструкций и целостного видения генеративной разработки. Мы в Сбере создали такое видение — оно отражено в руководстве по агентной разработке AI-Disrupt PDLC — и уже сделали вторую, дополненную версию документа. Внедряем его у себя и бескорыстно делимся со всеми. Сейчас у нас уникальный шанс разрабатывать решения кратно быстрее, дешевле, меньшими ресурсами и по собственной методологии. С помощью генеративного ИИ мы сможем выйти в лидеры».

Следующий этап развития ИИ — не обработка текстов, а интеграция в производство, убеждён Иван Оселедец, директор Института AIRI. Лидерами станут те, кто выстроит тесное взаимодействие с отраслевыми экспертами и будет обучать модели на реальной работе.

95% пилотов в промышленности не доходит до промышленной эксплуатации, рассказал Александр Вибе, директор центра ИИ-решений для В2В Сбербанка. Препятствия для платформенных решений — регуляторика, высокие требования к безопасности, сложная ИТ-архитектура предприятий, необходимость разворачивать модели исключительно в контуре компании. Всё это замедляет переход к формированию мультиагентной среды на предприятии. Другие важные направления работы — создание сквозных архитектур данных и кооперация с отраслевыми интеграторами, где Сбер выступает как поставщик технологий и решений. Конечная цель — повысить производительность труда инженеров и преодолеть кадровый дефицит через внедрение ИИ-ассистентов в производственный цикл.

ИИ помогает стирать границы между крупными и небольшими компаниями, считает Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Уральского банка Сбербанка. Технологии дают иную скорость реагирования. Появляются новые типы организаций, в которых люди и ИИ-агенты работают в смешанных командах. Но это невозможно без инвестиций в образование и науку. Системный подход, синергия усилий органов власти, финансовых институтов и бизнеса помогут повысить эффективность и дадут импульс для всей экономики страны.