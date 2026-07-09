В Уфе у Затонского моста появятся очистные сооружения дождевых вод

В Уфе разработают проект дренажно-дождевой канализации по проезду Сафроновскому от существующего коллектора диаметром 1000 миллиметров на пересечении улиц Ленина и Речной, с последующим сбросом стоков в реку Белую через локальные очистные сооружения дождевой канализации. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Документ уточняет, что проектируемый дренажно-дождевой коллектор должен «перехватить» неочищенный сток, идущий по существующему водовыпуску в реку Белую. Параметры магистральных инженерных коммуникаций (диаметр труб, категория, пропускная способность) и головных сооружений (производственная мощность) уточняются на стадии проектирования.

Ранее сообщалось, что в Уфе спроектируют защитную дамбу для микрорайона Нижегородка.