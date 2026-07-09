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05:09 (UTC+5), 09 Июля 2026

В Уфе снова пытаются продать имущество «золотого гаишника»

Территориальное управление Росимущества в очередной раз выставило на торги нежилое помещение на улице Шмидта, 158/1, ранее принадлежавшее семье осужденного за коррупцию экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Управления ГИБДД по РБ Ильдуса Шайбакова, известного в народе как «золотой гаишник». Площадь объекта составляет 284 кв. м.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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По данным портала торгов, начальная стоимость лота составляет почти 22,8 млн рублей, шаг аукциона — 1,1 млн рублей. Размер задатка — более 2,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 июля до 12 августа, сами торги назначены на 18 августа.

Ранее Башинформ сообщал о том, что недвижимость пытались продать за 34,2 млн руб. В помещении работало кафе, арендатором выступала супруга Ильдуса Шайбакова. До этого арендодателем выступала теща «золотого гаишника», после помещение по решению суда изъяли в доход государства. Сейчас оно находится в федеральной собственности.

Напомним, «золотого гаишника» приговорили к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 9 лет, к ограничению свободы на 1 год с лишением специального звания «подполковник полиции». 

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