В Уфе снова пытаются продать имущество «золотого гаишника»

По данным портала торгов, начальная стоимость лота составляет почти 22,8 млн рублей, шаг аукциона — 1,1 млн рублей. Размер задатка — более 2,2 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 июля до 12 августа, сами торги назначены на 18 августа.

Ранее Башинформ сообщал о том, что недвижимость пытались продать за 34,2 млн руб. В помещении работало кафе, арендатором выступала супруга Ильдуса Шайбакова. До этого арендодателем выступала теща «золотого гаишника», после помещение по решению суда изъяли в доход государства. Сейчас оно находится в федеральной собственности.

Напомним, «золотого гаишника» приговорили к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 9 лет, к ограничению свободы на 1 год с лишением специального звания «подполковник полиции».