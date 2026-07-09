В Уфе отменили масштабный проект жилого строительства в Нижегородке

В Уфе отменен проект планировки территории в микрорайоне Нижегородка, ограниченной улицами Рижская, планируемой улицей, рекой Белая и улицей Деревенская переправа. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города. Причины отмены не уточняются.

На проектируемой территории площадью 81,7 га располагаются объекты капстроительства различного назначения и этажности: индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, магазины, склады, гаражи, административные, общественные и производственные здания, инженерные объекты. Общая площадь существующих зданий и сооружений составляет 97,4 тысячи квадратных метров.

Проектом предполагался снос 141 частного дома и других объектов, на месте которых планировались жилые дома высотностью до 25 этажей общей площадью 448 тысяч квадратных метров, рассчитанные на проживание 15 тысяч человек.

Для защиты района от подтоплений вдоль берега реки Белой планировалась противопаводковая дамба. Также проект включал в себя строительство нового корпуса пожарной части № 9, трех детских садов на 300, 370 и 300 мест, двух общеобразовательных школ на 800 и 1800 мест, поликлиники на 700 посещений, зданий общественного и спортивного назначений.

Ранее, в ходе обсуждения планов развития микрорайона Нижегородка, эксперты отмечали серьезные проблемы, влияющие на экономику проекта. Территория микрорайона расположена на отметке 87-91 метр над уровнем моря, однако каждые десять лет в период весеннего половодья Белая поднимается на отметку 90,4-90,7 метра, а раз в 100 лет уровень реки доходит до 92 метров и земля полностью скрывается под водой. Для решения этой проблемы, помимо строительства дамбы, необходима большая подсыпка грунта. В общей сложности на это потребуется 11 миллионов кубометров земли, глины и песка. Кроме того, под значительной частью территории Нижегородки залегает карст 2-й категории, что затрудняет, а часто и исключает возведение высотных домов. Как было отмечено, застройка территории Нижегородки современным высотным жильем, вероятнее всего, будет возможна только в отдаленной перспективе.

Ранее сообщалось, что в Уфе спроектируют защитную дамбу для микрорайона Нижегородка.