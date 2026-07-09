В Уфе ливневый коллектор на улице Пугачева получит систему очистки

В Уфе разработают проект дренажно-дождевой канализации от существующего коллектора диаметром 1000 миллиметров по улице Пугачева с последующим сбросом стоков в реку Белую через локальные очистные сооружения дождевой канализации. Площадь проектируемой территории составляет 10,97 га. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Согласно документу, проектируемый дренажно-дождевой коллектор должен «перехватить» неочищенный сток, идущий по существующему водовыпуску в реку Белую. Параметры магистральных инженерных коммуникаций (диаметр труб, категория, пропускная способность) и головных сооружений (производственная мощность) уточняются на стадии проектирования.
Ранее сообщалось, что в Уфе спроектируют защитную дамбу для микрорайона Нижегородка.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.