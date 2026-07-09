В Уфе ливневый коллектор на улице Пугачева получит систему очистки

В Уфе разработают проект дренажно-дождевой канализации от существующего коллектора диаметром 1000 миллиметров по улице Пугачева с последующим сбросом стоков в реку Белую через локальные очистные сооружения дождевой канализации. Площадь проектируемой территории составляет 10,97 га. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Согласно документу, проектируемый дренажно-дождевой коллектор должен «перехватить» неочищенный сток, идущий по существующему водовыпуску в реку Белую. Параметры магистральных инженерных коммуникаций (диаметр труб, категория, пропускная способность) и головных сооружений (производственная мощность) уточняются на стадии проектирования.

Ранее сообщалось, что в Уфе спроектируют защитную дамбу для микрорайона Нижегородка.