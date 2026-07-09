В Башкирии экспорт муки нарастили на 36%

Мукомольные предприятия республики в первом полугодии реализовали за рубеж 17,6 тыс. тонн пшеничной и ржаной муки. Башкирская продукция отправилась в страны СНГ: Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Туркмению и Узбекистан. Объём поставок вырос на 36% по сравнению с прошлогодним периодом, сообщили в Россельхознадзоре по РБ. В январе – июне 2025-го в эти же страны было экспортировано муки на 4,5 тыс. тонн меньше.

Ранее сообщали: башкирскую колбасу закупает Азербайджан.