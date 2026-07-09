Башкирия увеличила реализацию основной промышленной продукции

В июне предприятия Башкирии отправили по железной дороге более 2 млн тонн различных грузов, погрузка выросла на 13% в сравнении с июнем 2025-го, сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД. Напомним, на этот вид транспортировки приходится до 80% реализованного сырья и базовой промышленной продукции. Так, в июне республиканские компании отгрузили 1,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+23,4%), удобрений 79,1 тыс. тонн (+35%), цветной руды и серы 50 тыс. тонн (+100%), цемента 38,3 тыс. тонн (+50%), зерна 32 тыс. тонн (+38%), лесных грузов 22 тыс. тонн (+5,5%), лома чёрных металлов — 21,6 тыс. тонн (+21%).
Всего в январе – июне погружено 11,8 млн тонн различных грузов — на 4% больше, чем в первом полугодии 2025 года.
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