Среда, 8 Июля 2026
|
Уфа
+25 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:36 (UTC+5), 08 Июля 2026

В башкирском Салавате проверят 216 км теплотрасс

Фото: Элина Ахметова | «Башинформ»
Элина Ахметова

В городе Салавате в рамках подготовки к следующему отопительному сезону проверят 216 погонных километров трубопроводов теплосетей. Как сообщили в минЖКХ РБ, на данный момент устранено 445 повреждений. В этом году объём замены теплосетей увеличен в 8 раз по сравнению с прошлым годом — планируется обновить 3,7 погонных километра трубопроводов. Предстоит отремонтировать 38 объектов. 

Между тем, по данным БашРТС, задолженность за тепло и горячую воду в Салавате превысила 668 млн руб., из них 333 млн — долг жилищных организаций, 302 млн — жителей Салавата, ещё 32,7 млн рублей — других потребителей.

Ранее сообщали: в рамках федпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году в Башкирии запланировано 46 мероприятий на сумму около 1,1 млрд рублей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru