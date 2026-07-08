В башкирском Салавате проверят 216 км теплотрасс

В городе Салавате в рамках подготовки к следующему отопительному сезону проверят 216 погонных километров трубопроводов теплосетей. Как сообщили в минЖКХ РБ, на данный момент устранено 445 повреждений. В этом году объём замены теплосетей увеличен в 8 раз по сравнению с прошлым годом — планируется обновить 3,7 погонных километра трубопроводов. Предстоит отремонтировать 38 объектов.

Между тем, по данным БашРТС, задолженность за тепло и горячую воду в Салавате превысила 668 млн руб., из них 333 млн — долг жилищных организаций, 302 млн — жителей Салавата, ещё 32,7 млн рублей — других потребителей.

Ранее сообщали: в рамках федпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году в Башкирии запланировано 46 мероприятий на сумму около 1,1 млрд рублей.