В башкирском Салавате проверят 216 км теплотрасс

В городе Салавате в рамках подготовки к следующему отопительному сезону проверят 216 погонных километров трубопроводов теплосетей. Как сообщили в минЖКХ РБ, на данный момент устранено 445 повреждений. В этом году объём замены теплосетей увеличен в 8 раз по сравнению с прошлым годом — планируется обновить 3,7 погонных километра трубопроводов. Предстоит отремонтировать 38 объектов.
Между тем, по данным БашРТС, задолженность за тепло и горячую воду в Салавате превысила 668 млн руб., из них 333 млн — долг жилищных организаций, 302 млн — жителей Салавата, ещё 32,7 млн рублей — других потребителей.
Ранее сообщали: в рамках федпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2026 году в Башкирии запланировано 46 мероприятий на сумму около 1,1 млрд рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.