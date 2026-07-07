В Уфе в 2027 году пройдёт III Всероссийский форум регфондов промразвития

7 июля на полях XVI международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров провел рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности России Романом Петруцой. Они обсудили поддержку наших предприятий и подписали соглашение о финансировании проекта уфимского НПП «Полигон».

Новый проект расширит производство высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования для центров обработки данных и критической информационной инфраструктуры. По сути, речь о защищенной промышленной связи для энергетики, нефтегазовой отрасли, машиностроения и других ключевых сфер. Общий бюджет более 1,1 млрд рублей, из них 653 млн – льготный заем от ФРП, еще 465 млн рублей предприятие вкладывает само.

Как отметил Андрей Назаров, Башкортостан, будучи одним из опорных регионов России с мощным промышленным и научно-техническим потенциалом, последовательно наращивает усилия по достижению технологического суверенитета. Одним из ключевых инструментов этой работы является Фонд развития промышленности.

– Фонд технологического сотрудничества или Фонд развития промышленности Российской Федерации играет огромную роль в поддержке новых проектов на территории России. В частности, Башкортостан всегда получает поддержку со стороны федерального фонда. За годы своей работы федеральный фонд зарекомендовал себя как надежный партнер, предоставляющий промышленным предприятиям нашего региона доступ ко льготному финансированию. Всего с 2017 года при такой поддержке в республике профинансировано 80 проектов почти на 21 млрд рублей. Общий объем инвестиций по этим инициативам превышает 41 млрд рублей, – сказал Андрей Назаров.

Руководитель регионального кабинета министров также рассказал, что в республике востребована программа совместных займов федерального и регионального фондов. Она позволяет привлекать ресурсы для реализации значимых проектов. Так, для реализации на территории Башкортостана 13 проектов привлечено 872 млн рублей займов, а совокупный объем инвестиций по ним составил порядка 1,5 млрд рублей.

– Есть значительный потенциал для дальнейшего расширения этой практики, – добавил Андрей Назаров.

Директор Фонда развития промышленности России Роман Петруца отметил, что Башкортостан уверенно входит в топ-10 регионов по количеству профинансированных проектов.

– Искренне благодарны Главе республики за неравнодушное отношение к развитию промышленности в вашем регионе, – сказал Роман Петруца.

Одной из ключевых тем встречи стало проведение в Уфе в 2027 году III Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности. Андрей Назаров предложил приурочить его к 10-летию со дня основания Фонда развития промышленности Башкортостана. Премьер-министр правительства пригласил директора Фонда развития промышленности РФ Романа Петруцу посетить Уфу в рамках проведения Российского промышленного форума, который пройдёт с 18 по 20 ноября.