В Уфе утвердили планировку участка под развязку у Монумента Дружбы

Мэрия Уфы объявила о старте проекта по реконструкции развязки на Монументе Дружбы с двумя путепроводами в марте текущего года. Сейчас власти утвердили проект планировки и межевания участка под будущий объект, его общая площадь 12,3 га, а километраж путей, которые предстоит построить и реконструировать — 1,9 км.
Для расширения проездов предстоит изъять для муниципальных нужд участки с постройками по улицам Сочинской (дома 5/1, 5/3, 7, 13), Бехтерева (1а и 1б), Егора Сазонова (д. 4), Менделеева (д. 8), а также земельный участок дома 78/1 по Октябрьской революции. В основном это старые дома на несколько квартир, а также одна незавершённая постройка уфимской компании, участок линии связи и участок канализации.
Дорога у Монумента Дружбы — очень загруженный и проблемный транспортный узел. Он давно не справляется с возросшей нагрузкой. Сюда устремляются потоки автомобилей с Южного въезда, улиц Заки Валиди, Сочинской, Менделеева и Пугачёва. Новая развязка вкупе с реконструированной магистралью по ул. Пугачёва сможет разгрузить постоянные пробки. Строительство планируется на 2027-2029 годы, ранее сообщала Главархитектура.
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