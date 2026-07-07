В Башкирии по нацпроекту отремонтируют 50 километров инженерных сетей

В Башкирии продолжается реализация федеральных программ, включая проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Эти средства направляются на реконструкцию, строительство и капитальный ремонт ключевых объектов. В 2026 году только в рамках нацпроекта будет отремонтировано 50 километров инженерных сетей, сообщила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
По ее словам, подготовка к новому отопительному сезону стартовала сразу после завершения предыдущего. Все работы ведутся в штатном режиме: коммунальщики и ресурсоснабжающие организации активно готовят жилищный фонд и инфраструктуру к холодам. Особое внимание уделяется модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что в Уфе выявили множество нарушений при ремонте инженерных сетей.
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