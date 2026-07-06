В Зауралье создадут промышленно-образовательное объединение для горнорудной отрасли

В Башкирском Зауралье подписано соглашение о создании промышленно-образовательного объединения с участием шести предприятий и двух колледжей. Проект предполагает целевую подготовку кадров, модернизацию учебных баз и увеличение гарантированных рабочих мест для выпускников, что напрямую усилит кадровый потенциал горнорудной отрасли региона.
По словам руководства «Башкирской меди», которая выступила инициатором подписания соглашения, развитие современных технологий на производстве требует опережающей подготовки специалистов.
«Любые современные технологии, умные машины и глубокие шахты работают только тогда, когда за пультами управления и в забоях стоят квалифицированные специалисты. Наш главный капитал — это люди. Наша общая задача — совместно вырастить эти кадры здесь, на нашей земле, чтобы они не только получили образование дома, но и работали здесь», - подчеркнул генеральный директор предприятия Александр Туленков.
Зауралье традиционно является индустриальным центром Республики Башкортостан, где сосредоточены крупные горнодобывающие и перерабатывающие мощности. Задача объединения – это выстраивание непрерывной профориентационной цепочки: от детских садов и школ — к профильным колледжам, а затем — на производство. Такой подход позволяет со школьной скамьи демонстрировать молодым людям престиж и востребованность горнотехнических специальностей.
Одним из ключевых инструментов привлечения молодежи станет существенное увеличение объемов целевых договоров. Благодаря этому студенты уже с первого курса получат гарантию трудоустройства, социальный пакет и уверенность в стабильном будущем.
Участники объединения запускают детальный трехлетний план совместных действий. Предприятия и колледжи будут совместно открывать востребованные учебные направления, модернизировать материально-техническую базу учебных заведений и внедрять интерактивные симуляторы.
Созданное объединение уже приносит практические результаты. Благодаря консолидированной поддержке его участников, Акъярский горный колледж и Сибайский многопрофильный профессиональный колледж одержали победу в конкурсе федерального проекта «Профессионалитет».
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