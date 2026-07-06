Делегация Башкирии примет участие в выставке «Иннопром-2026»

Делегация Республики Башкортостан во главе с Главой региона Радием Хабировым примет участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.
Будут представлены достижения региона в машиностроении, химической промышленности, импортозамещении, также будут подведены традиционные итоги эффективности промышленной политики за 2025 год, анонсировал предстоящее мероприятие первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
В прошлом году по итогам выставки «Иннопром-2025» Башкирия подписала ряд соглашений на общую сумму порядка 5,5 млрд рублей, сообщал «Башинформ».
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