Делегация Башкирии примет участие в выставке «Иннопром-2026»

Делегация Республики Башкортостан во главе с Главой региона Радием Хабировым примет участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2026», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.

Будут представлены достижения региона в машиностроении, химической промышленности, импортозамещении, также будут подведены традиционные итоги эффективности промышленной политики за 2025 год, анонсировал предстоящее мероприятие первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

В прошлом году по итогам выставки «Иннопром-2025» Башкирия подписала ряд соглашений на общую сумму порядка 5,5 млрд рублей, сообщал «Башинформ».