В Башкирии спасли рыбака на сдувшейся лодке

Спасатели проводили рейд по реке Юрюзань в Салаватском районе по популярным туристическим местам, и, как выяснилось, не зря. Возле деревни Новые Каратавлы они заметили сигналы о помощи от рыбака. Оказалось, его резиновая лодка напоролась на корягу, и он не мог добраться до берега. В связи с этим происшествием в госкомитете по ЧС напомнили, что при выходе на воду надо обязательно надевать спасжилет и, конечно же, иметь при себе заряженный телефон.