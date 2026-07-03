В Уфе предпринимателям рассказали о налоговых изменениях

В Уфе в рамках партийного проекта «Единой России» состоялся семинар для предпринимателей на тему «Налоговая политика 2026 и современные налоговые риски: профилактика и защита». В мероприятии приняло участие 65 предпринимателей со всей республики.
Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, сегодня предпринимателям важно понимать, как меняются подходы к налоговому контролю и на какие показатели обращают внимание контролирующие органы.
«Чем лучше бизнес ориентируется в этих процессах, тем увереннее может выстраивать свою работу, снижать риски и принимать взвешенные решения, — сказала бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова. — Эта встреча дала возможность обсудить практические вопросы напрямую с экспертом и получить актуальную информацию из первых рук».
В рамках лекции-семинара прошло живое обсуждение самых актуальных налоговых событий первой половины 2026 года и налоговых рисков текущего года. Эксперты рассказали о современной налоговой политике, дали прогнозы развития налоговой системы России, разобрали судебную практику и особенности малого бизнеса.
Участники семинара в формате профессионального диалога обсудили практические вопросы взаимодействия бизнеса с налоговыми органами, современные механизмы контроля, подходы к оценке финансово-хозяйственной деятельности и способы профилактики налоговых рисков.
Ранее в Башкирии ввели новый налоговый режим.
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