В Башкирии обновили стандарты платы за ЖКУ

Стандарты ЖКУ являются основой для расчета субсидий льготникам.

Так, в Уфе стандарт стоимости ЖКУ в многоквартирных домах выше 6 этажей для одиноко проживающих граждан в отопительный период установлен на уровне 6978,88 рубля, в межотопительный — 3763,98 рубля.

В Межгорье и Сибае — самые высокие показатели в республике: 8286,32 и 8094,62 рубля соответственно в отопительный период и 4849,52 и 4018 рублей в межотопительный период. В Октябрьском, соответственно, 7114,81 рубля и 3731,99 рубля; в Стерлитамаке — 6378,21 и 3290,41 рубля; в Салавате — 6478,97 и 3555,66 рубля.

Что касается муниципальных районов, то минимальные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг установлены в ряде сельсоветов Мишкинского, Салаватского, Караидельского, Благовещенского и других районов — от 1545,25 рубля и выше.

«Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ организовать проведение расчета размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальных образованиях, в которых установлен способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода», — говорится в документе.

Ознакомиться со всеми стандартами ЖКУ по муниципалитетам можно здесь.