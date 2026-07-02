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10:50 (UTC+5), 02 Июля 2026

В Башкирии обновили стандарты платы за ЖКУ

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров утвердил республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципалитетам с 1 января 2026 года по 30 сентября 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Стандарты ЖКУ являются основой для расчета субсидий льготникам.

Так, в Уфе стандарт стоимости ЖКУ в многоквартирных домах выше 6 этажей для одиноко проживающих граждан в отопительный период установлен на уровне 6978,88 рубля, в межотопительный — 3763,98 рубля.

В Межгорье и Сибае — самые высокие показатели в республике: 8286,32 и 8094,62 рубля соответственно в отопительный период и 4849,52 и 4018 рублей в межотопительный период. В Октябрьском, соответственно, 7114,81 рубля и 3731,99 рубля; в Стерлитамаке — 6378,21 и 3290,41 рубля; в Салавате — 6478,97 и 3555,66 рубля.

Что касается муниципальных районов, то минимальные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг установлены в ряде сельсоветов Мишкинского, Салаватского, Караидельского, Благовещенского и других районов — от 1545,25 рубля и выше.

«Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ организовать проведение расчета размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальных образованиях, в которых установлен способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода», — говорится в документе.

Ознакомиться со всеми стандартами ЖКУ по муниципалитетам можно здесь

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