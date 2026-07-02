Башкирия экспортировала крупную партию пиломатериалов в Среднюю Азию

В конце июня сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии проконтролировали около 2,2 тысячи кубических метров пиломатериалов из хвойных пород деревьев, экспортированных из Белорецкого района в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

«По результатам энтомологических экспертиз в пробах лесоматериалов карантинных вредных организмов не выявлено. Продукция соответствует требованиям фитосанитарной безопасности ЕАЭС и стран-импортеров», — отметили в надзорном ведомстве и добавили, что с начала этого года предприятия лесопромышленного комплекса Башкирии продали за рубеж более 23 тысячи кубических метров пиломатериалов.

Речь, в частности, идет об обрезных и срощенных досках, брусе и круглом лесе. Продукция переработки лесоматериалов из хвойных и лиственных пород деревьев отгружена в пять стран: Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.