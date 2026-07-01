В Уфе в этом году должны достроить Восточный выезд и отремонтировать мосты

В этом году в Уфе планируется достроить дорогу через город к туннелям Восточного выезда, завершить капремонты мостов через реку Уфу в Шакше и через Белую в створе ул. Воровского. Эти объекты входят в проект «Расширение транспортных артерий Уфимской агломерации» стоимостью 51 млрд руб., который находится на контроле федерального правительства. Также в него входят будущий железнодорожный Южный обход Уфы, который «заберёт» грузовые составы, и уже работающая развязка в Зинино (открыли перед новым, 2024 годом).

«Проект намного больше, чем просто новые дороги. Мы снизим нагрузку на Уфу, обеспечим безопасность движения. Это создаст новые связи между районами, усилит логистику и, по сути, всю экономику агломерации», — отметил премьер-министр Андрей Назаров и поручил минтрансу совместно с РЖД проработать финансовую основу Южного обхода.

Итого, на данный момент Восточный выезд готов на 93,5%, мост в Шакше — на 99%, мост на Воровского — на 94%.