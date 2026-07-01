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14:24 (UTC+5), 01 Июля 2026

В Уфе обсудили прогноз социально-экономического развития Башкирии

Фото: Олег Яровиков | Башинформ
Инсаф Хужабирганов

В Правительстве республики на заседании регионального стратегического комитета обсудили прогноз социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. Как отметил руководитель республиканского кабинета министров, в развитии отраслей экономики преобладает положительная динамика.

«С хорошим плюсом в текущем периоде развивается промышленность. Так, промышленное производство выросло на 5,6%. В среднем по России этот показатель — 100,4%. Драйвером роста в отрасли остаются обрабатывающие производства. Здесь прирост составил 8,9%, превысив среднероссийский на 8,6 процентного пункта. По сельскому хозяйству по итогам января-апреля идем с плюсом на 0,4% и объемом производства порядка 50 млрд рублей», — сказал Андрей Назаров.

Строительная сфера по итогам 4 месяцев демонстрирует объем выполненных работ на общую сумму более 90 млрд рублей. А объем ввода жилья за январь–май 2026 года составил 648 тыс. кв. метров.

архив Башинформархив Башинформ
Фото: архив | Башинформ

Потребительская активность, по словам Андрея Назарова, в республике сохраняется на высоком уровне. Розничный товарооборот за 4 месяца увеличился на 9,7% и составил порядка 600 млрд рублей.

Позитивную динамику демонстрируют показатели социальной сферы. Среднемесячная заработная плата за 4 месяца в номинальном выражении увеличилась на 8,5%, составив порядка 76 тысячи рублей. Уровень безработицы по методологии международной организации труда оценивается в 1,6%.

Замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Наркас Хайруллина отметила, что экономика региона фундаментально устойчива и продолжает поступательное развитие. Ее основой является промышленность, которая составляет порядка трети в структуре ВРП. Высокие темпы роста промышленного производства по итогам пяти месяцев позволяют с высокой степенью уверенности оценивать положительную динамику отрасли по итогам текущего года.

«В 2026 году индекс промышленного производства оценивается на уровне 101,8%. Несмотря на корректировку оценки относительно предыдущего прогноза, ожидаемые темпы роста остаются существенно выше общероссийского уровня. В среднесрочном периоде ожидается выход на более высокие темпы прироста с превышением над среднероссийскими на 2 процентных пункта», — сказала Наркас Хайруллина.

По оценке ведомства, более высокие темпы сохранятся в секторе обрабатывающих производств. Уверенными темпами продолжат расти отрасли химического комплекса; нефтепереработки и машиностроения. Основанием для высокой динамики служат плановые мероприятия по расширению производственных мощностей предприятий.

В 2030–2042 годы ежегодный прирост сложится на уровне 3,5% и будет обусловлен реализацией инвестиционных проектов импортозамещающих производств, развития кластерной политики, а также эффектом от дальнейшего развития преференциальных зон.

В сфере сельского хозяйства в среднесрочном периоде экономическим блоком республики прогнозируется ускорение темпов роста производства продукции сельского хозяйства до 103,9%.

Олег Яровиков БашинформОлег Яровиков Башинформ
Фото: Олег Яровиков | Башинформ

Фактором роста в животноводстве станет вывод на проектные мощности инвестиционных проектов в сфере молочного и мясного скотоводства, в их числе завершение строительства в 2026 году животноводческих комплексов молочного направления в ряде муниципалитетов.

Увеличение физических объемов производства продукции растениеводства будет обеспечено за счет усовершенствования технологий возделывания и вовлечения в оборот неиспользуемой пашни. В долгосрочной динамике темпы прироста прогнозируются на стабильном уровне, не превышающем 4%.

С учетом опережающей среднероссийской динамики по розничному товарообороту темп роста в Башкирии в 2026 году оценивается на уровне 103,5%. В среднесрочной перспективе показатель прогнозируется на уровне выше 104,0%, что также превышает общероссийские ориентиры.

Обеспечению такой динамики будут способствовать принимаемые меры по развитию кооперации, оптовой и логистической инфраструктуры. В настоящее время на сопровождении находятся порядка 130 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 70 млрд рублей.

С учетом прогноза развития отраслей экономики темп роста валового регионального продукта в 2026 году ожидается на уровне 100,3%, что соответствует федеральной динамике. Ввиду смягчения денежно-кредитной политики прогнозируется выход на траекторию устойчивого развития экономики региона с ежегодными темпами более 3%. В долгосрочной перспективе динамика сохранится на сопоставимом уровне.

Уровень безработицы по методологии МОТ в текущем году оценивается в 1,7%, что ниже среднероссийского уровня, учитывая имеющуюся более низкую динамику. В долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение до 1,6%.

По итогам заседания Андрей Назаров предложил определить в качестве основного варианта формирования прогноза базовый сценарий. Осенью в регионе будет сформирован уточненный прогноз, который представят на рассмотрение Главе региона Радию Хабирову. Далее проект закона о бюджете и прогноз социально-экономического развития внесут в Госсобрание республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создана система быстрого решения тактических задач в АПК.

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