В Уфе обсудили прогноз социально-экономического развития Башкирии

Потребительская активность, по словам Андрея Назарова, в республике сохраняется на высоком уровне. Розничный товарооборот за 4 месяца увеличился на 9,7% и составил порядка 600 млрд рублей.

Позитивную динамику демонстрируют показатели социальной сферы. Среднемесячная заработная плата за 4 месяца в номинальном выражении увеличилась на 8,5%, составив порядка 76 тысячи рублей. Уровень безработицы по методологии международной организации труда оценивается в 1,6%.

Замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Наркас Хайруллина отметила, что экономика региона фундаментально устойчива и продолжает поступательное развитие. Ее основой является промышленность, которая составляет порядка трети в структуре ВРП. Высокие темпы роста промышленного производства по итогам пяти месяцев позволяют с высокой степенью уверенности оценивать положительную динамику отрасли по итогам текущего года.

«В 2026 году индекс промышленного производства оценивается на уровне 101,8%. Несмотря на корректировку оценки относительно предыдущего прогноза, ожидаемые темпы роста остаются существенно выше общероссийского уровня. В среднесрочном периоде ожидается выход на более высокие темпы прироста с превышением над среднероссийскими на 2 процентных пункта», — сказала Наркас Хайруллина.

По оценке ведомства, более высокие темпы сохранятся в секторе обрабатывающих производств. Уверенными темпами продолжат расти отрасли химического комплекса; нефтепереработки и машиностроения. Основанием для высокой динамики служат плановые мероприятия по расширению производственных мощностей предприятий.

В 2030–2042 годы ежегодный прирост сложится на уровне 3,5% и будет обусловлен реализацией инвестиционных проектов импортозамещающих производств, развития кластерной политики, а также эффектом от дальнейшего развития преференциальных зон.

В сфере сельского хозяйства в среднесрочном периоде экономическим блоком республики прогнозируется ускорение темпов роста производства продукции сельского хозяйства до 103,9%.