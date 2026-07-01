Нефтегазохимический форум в Казани соберет более 200 компаний БРИКС и ЕАЭС

С 26 по 28 августа 2026 года в МВЦ «Казань Экспо» состоится Татарстанский нефтегазохимический форум и международная специализированная выставка «КАЗАНЬ: НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ». Мероприятие объединит более 200 компаний-экспонентов из России, стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ на площади свыше 10 тысяч кв. м.

Форум включен в Сводный план выставочных мероприятий Минпромторга РФ на 2026 год и ежегодно проходит международный выставочный аудит. Организаторами выступают Минпромторг РТ и АНО «Казань Экспо» при поддержке Правительства РТ, Минпромторга РФ и РСПП. Стратегическими партнерами события стали китайская корпорация «Чжэньвэй» и «Газпромбанк».

Экспозиция охватит весь спектр отрасли: от геологоразведки и добычи до поставки химических реагентов и цифровизации производств. Ключевые участники — «Татнефть», «СИБУР Холдинг», «Таиф», «Белнефтехим», «Казанькомпрессормаш» и «Транснефть — Прикамье». Впервые на выставке заработает стенд «Комплексная безопасность», где представят современные решения в области пожарной охраны и промышленной защиты объектов.

Деловая программа насчитывает более 40 мероприятий. Центральным событием станет пленарная конференция, посвященная 80-летию открытия девонской нефти в Татарстане. Впервые пройдут специализированные B2B-форматы: «Час нефтеперерабатывающих компаний» и «Час нефтесервисных компаний», которые позволят провести предметные переговоры с директорами по закупкам. Также состоятся «Дни поставщика» с участием «Газпрома», СИБУРа и «Татнефти». Выставка традиционно служит надежной площадкой для заключения соглашений: по итогам прошлого года здесь было подписано 12 контрактов.

Отдельный блок посвящен кадровым вопросам и подготовке специалистов будущего. Для студентов и молодых инженеров пройдут IX практическая HR-конференция, ярмарка вакансий ведущих предприятий и профориентационный проект «ProSkills».

«Дальнейшее развитие нефтегазохимического комплекса напрямую связано с внедрением современных технологий, наращиванием инженерного потенциала и эффективным взаимодействием науки, образования и промышленности», — подчеркнул Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.