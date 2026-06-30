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09:27 (UTC+5), 30 Июня 2026

Госкомитет Башкирии по тарифам ответил на претензии ФАС о нарушениях

С начала 2026 года ФАС России и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой проверили тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах страны. В 65 регионах, в том числе и в Башкортостане, выявили нарушения в 801 тарифном решении.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Так, ФАС России выдала предписания Госкомитету Республики Башкортостан по тарифам об устранении нарушений, допущенных при установлении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в отношении ряда организаций на 2026 год. Об этом на запрос «Башинформа» ответили в пресс-службе ведомства.

В официальном сообщении отмечается, что выявленные нарушения допущены в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности.

«До конца 2026 года необходимо принять меры по надлежащему предоставлению имущества для осуществления регулируемых видов деятельности. Также ФАС России отмечает, что в июле–августе 2026 года территориальные органы ФАС России, в том числе Башкортостанское УФАС России, проведут внеплановые выездные проверки в отношении исполнительных органов субъектов РФ в области регулирования тарифов в сфере электроэнергетики», — прокомментировали в ФАС России.

«Башинформу» в пресс-службе госкомитета Башкирии по тарифам пояснили, что действительно в 2026 году ФАС по всей России провела внеплановую документарную проверку законности установления тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Но по состоянию на 30 июня 2026 года официальные документы, содержащие обязательные для исполнения предписания ФАС России в адрес Госкомитета, не поступали.

«Это означает, что действующие тарифы рассчитаны и установлены в соответствии с действующим законодательством. Оснований говорить о том, что тарифы являются незаконными или завышенными, нет», — подчеркнули в ведомстве.

В госкомитете добавили, что в ходе проверки ФАС России обратила внимание на другой вопрос — на необходимость дополнительно проанализировать законность оформления прав на имущество, которым пользуются ресурсоснабжающие организации.

«Речь идет об объектах коммунальной инфраструктуры и взаимоотношениях между их собственниками, в том числе администрациями муниципалитетов, и ресурсоснабжающими организациями. Этот вопрос не связан с расчетом тарифов и не влияет на их размер. Для жителей республики в 2026 году ничего не меняется: действующие тарифы остаются законными и экономически обоснованными», — заверили в ведомстве.

Ранее Башинформ информировал о том, что в Уфе изменились тарифы на водоснабжение.

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