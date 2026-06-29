В Башкирии промпроизводство выросло на 5,6% с начала года

Индекс промышленного производства в январе – мае в Башкирии составил 105,6%. Данные Росстата озвучил на оперативном совещании в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров, отметив, что это очень хороший показатель. Как всегда, драйвером роста является обрабатывающая промышленность. В целом по стране индекс составил 100,4%, то есть рост менее полупроцента.