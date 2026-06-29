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07:59 (UTC+5), 29 Июня 2026

В России выпускают памятную монету номиналом 25 рублей

Она будет посвящена московской выставке достижений народного хозяйства.

Фото: Банк России | Max-канал
Наталья Овчарук

30 июня Банк России выпускает в обращение памятную 25-рублевую серебряную монету, которая выйдет в рамках серии «Памятники архитектуры России». Монету посвятили теме «Выставочного комплекса „Выставка достижений народного хозяйства“, г. Москва».

Как рассказали представители Банка России, выставка открылась 1 августа 1939 года в Москве для демонстрации успехов советского сельского хозяйства и промышленности. Сегодня ВДНХ — крупнейший в мире экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс, где сосредоточено 49 объектов культурного наследия. Здесь находятся знаменитый монумент «Рабочий и колхозница», фонтан «Дружба народов», а также исторические павильоны. Это популярное пространство, где проходят форумы, выставки, фестивали, концерты.

Монета будет не в обращении, а в продаже в финансовых учреждениях страны.

Ранее «Башинформ» сообщал о выпуске памятной монеты «Ворон Кутх».

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