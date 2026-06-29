В Башкирии создали стандарт наставничества по сопровождению инвестпроектов

В Башкирии разработали стандарт наставничества муниципалитетов в сопровождении инвестиционных проектов. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров.
Стандарт наставничества направлен на тиражирование успешных практик инвестиционного стандарта и оказание организационно-методической помощи муниципалитетам, занявшим последние три места в интегральном рейтинге, для улучшения их инвестиционного климата.
Как говорится в документе, будут формированы пары муниципалитетов «наставник — наставляемый» в разрезе трех групп интегрального рейтинга. В 1-ю группу вошли города Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Уфа и Межгорье. Во 2-й группе — Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Давлекановский, Дюртюлинский, Ишимбайский, Мелеузовский, Туймазинский, Учалинский и Янаульский районы. В 3-й группе — Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский, Белокатайский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Шаранский районы.
Формирование пар муниципалитетов «наставник — наставляемый» происходит внутри каждой группы районов и городов. Лидеры 1-й группы курируют муниципалитеты, занявшие последние три места в 1-й группе, лидеры 2-й группы — муниципалитеты, занявшие последние три места во 2-й группе, и лидеры 3-й группы — муниципалитеты, занявшие последние три места в 3-й группе.
В документе определены порядок осуществления наставничества и мониторинг его выполнения.
По итогам года министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ выявляет лучших наставников, которые показали наибольшую положительную динамику в наставляемых муниципалитетах.
Ранее определили самых активных бизнес-шерифов Башкирии.
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