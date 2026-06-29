В Башкирии обнаружили более 190 га заброшенных сельхозугодий

Благодаря проведенному внеплановому рейду Россельхознадзора, на территории Большеустьикинского сельсовета Мечетлинского района выявлен участок сельскохозяйственного назначения площадью 193,83 га, не использующийся по назначению. Он расположен западнее села Новомуслюмово.
«…Участок зарастает сорной растительностью. Факты обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных культур отсутствуют, — подчеркнули в надзорном ведомстве. — Земельный участок находится в общедолевой собственности граждан (19 долей)».
Правообладателям объявлены предостережения и предложено принять меры по недопущению зарастания сельхозугодий сорняками.
Ранее в Кушнаренковском и Туймазинском районах выявили заброшенные участки земель сельхозназначения, сообщал Башинформ.
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