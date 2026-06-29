В Башкирии могут появиться новые торговые бренды

11 предприятий Башкирии презентовали свою продукцию и провели В2В переговоры с компаниями Москвы и Московской области на «Дне поставщика РБ» в рамках форума «Неделя российского ритейла». Об итогах мероприятия на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил глава минторга РБ Константин Климин. Такие мероприятия будут происходить на регулярной основе, отметил министр. На переговорах обсуждалось открытие ещё двух заведений сети «Вкусно — и точка» в Уфе, магазинов-дискаунтеров (держащих минимальные цены) «Чижик» в регионе, а сеть «Магнит» расширит приём продукции от башкирских фермеров. Была также встреча с дирекцией сервиса «Самокат»: говорили о возможности выхода в малые города и посёлки.
Глава Башкирии поручил министру продолжать эту работу, отметив, что Константин Климин отличился как переговорщик на своей предыдущей работе:
«Приводите в регион разные компании, и крупные и небольшие, пусть работают для удобства людей», — сказал Радий Хабиров.
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