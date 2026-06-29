Продукция АПК Башкирии востребована за рубежом

Управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало 108 тонн пшеничных отрубей, подготовленных для экспорта в Казахстан предприятием по переработке зерна из Давлекановского района.

Образцы продукции переработки зерна прошли лабораторную экспертизу в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз в пробах отрубей карантинных вредных организмов не выявлено. Подкарантинная продукция полностью соответствует требованиям страны-импортера и Таможенного союза», — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».