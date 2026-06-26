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04:00 (UTC+5), 26 Июня 2026

Финансист объяснил влияние брокерских тарифов на доходность инвестора

Фото: БКС Мир инвестиций | предоставлено пресс-службой компании

Тарифы брокеров становятся все более важным фактором для частных инвесторов: при регулярных сделках на фондовом рынке комиссии могут существенно влиять на итоговую доходность. Об этом в интервью РБК рассказал директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

По словам эксперта, при выборе брокера инвестору важно учитывать не только удобство мобильного приложения и качество аналитики, но и стоимость реализации своей стратегии. Для долгосрочного инвестора это особенно заметно при регулярных покупках акций, облигаций, фондов и других активов. Для активного трейдера эффект еще сильнее: при большом числе сделок даже разница в доли процента по брокерской комиссии может превращаться в ощутимую сумму.

Финансист рассказал, что основой большинства портфелей по-прежнему остаются долговые инструменты – ОФЗ и качественные корпоративные облигации. Часть инвесторов выбирает их через облигационные ПИФы: это позволяет не подбирать отдельные выпуски самостоятельно. При этом интерес к акциям также оживает: даже консервативные клиенты могут держать в портфеле 20–30% акций.

Пимонов также отметил интерес инвесторов к ИИС-3 – индивидуальному инвестиционному счету третьего типа – и автоследованию. Первый инструмент позволяет использовать сразу две налоговые льготы при долгосрочном инвестировании, второй – подключаться к готовым стратегиям, сделки по которым автоматически повторяются на брокерском счете. «Каждая стратегия проходит серьезный отбор и оценку с нашей стороны», – отметил он.

Среди альтернативных инструментов эксперт выделил CFD – контракты на разницу. По его словам, они позволяют инвестору участвовать в движении цены зарубежных активов без прямой покупки самих ценных бумаг. Такой формат может быть интересен тем, кто ищет валютную и страновую диверсификацию в регулируемом российском контуре.

В целом логика инвесторов сейчас во многом строится вокруг снижения ключевой ставки, считает глава брокерского бизнеса БКС. По мере ее снижения краткосрочное размещение денег в инструментах с фиксированной доходностью постепенно теряет прежнюю привлекательность. Поэтому инвесторы снова начинают смотреть на портфель шире: оценивать его состав, горизонт инвестирования, соотношение облигаций и акций, уровень риска, издержки и качество брокерской платформы.

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