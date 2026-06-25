«Упрощенка» в Башкирии в 6,5 раза превысила ожидания минфина РБ

Об этом на 34-м заседании Госсобрания республики заявила и. о. министра финансов Башкирии Светлана Малинская. По её словам, это говорит о том, что режим АвтоУСН стал пользоваться успехом у малого бизнеса.

«Сейчас готовим изменения в закон о бюджете на 2026 год. Будем соответствующую сумму по данным налоговых органов увеличивать. У нас оказалось уже более 10 тысяч желающих налогоплательщиков перейти на эту систему налогообложения. Поэтому эффект от введения этого налога существенный. При этом мы не видим значительного снижения по УСН. Режим работающий. Мы, когда защищали этот законопроект, говорили, что все функции, которые будут вестись по учёту, берут на себя уже организации, которые в автоматическом режиме ведут учёт и сразу предоставляют в налоговые органы», — пояснила Светлана Малинская.

Напомним, ключевые преимущества АвтоУСН — упрощение либо отмена большей части налоговой отчётности и освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы учитываются по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Размер налога рассчитывает налоговая служба.

Налоговые ставки составляют 8% с дохода или 20% с прибыли. Применять АвтоУСН смогут организации и ИП, зарегистрированные в регионе, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом, не превышающим 60 млн рублей, и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей.

Поступления АвтоУСН распределяются между федеральным (46%) и республиканским (54%) бюджетами.