В Уфе заасфальтируют 12 км улиц в Елкибаево и Самохваловке

Население расположенных вокруг Уфы посёлков Елкибаево, Самохваловка, Федоровка и Карпово значительно выросло за последние 15 лет — возле них выдавали участки льготным категориям граждан, здесь активно шло строительство частного сектора. И теперь этой территории очень нужны дороги.

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии замруководителя УСРДИС Евгений Кулешов, в этом жилом массиве на данный момент заасфальтировано всего 12 улиц общей протяжённостью 5,5 км. 52 улицы (22 км) имеют щебёночное покрытие, 73 улицы (103 км) — песчано-гравийное и грунтовое.

С 2025 года выполняется проект по строительству 12 км асфальтированных дорог. Из них 5 км приходится на основные улицы Елкибаево. В текущем году планируется построить 2,3 км улицы Домостроителей. Дорога по ней позволит существенно улучшить транспортную доступность сразу нескольких посёлков. Завершить её намечается до конца 2027 года.

В текущем сезоне планируется начать строительство бульвара Вдохновения (800 м) и закончить дорогу в следующем году. По мере поступления финансирования из Дорожного фонда РБ будут строиться 7 км дорог в Самохваловке — это улицы Северных Амуров, Виражная, Доброй Надежды и Литературная.