В Уфе обсудили экономическое сотрудничество Башкирии с Таджикистаном

На совещании обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического и промышленного сотрудничества между регионами. По итогам 2025 года Республика Таджикистан занимает 18-е место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан. Основу экспорта составляют минеральные продукты (44,6%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (41,9%), продукция химической промышленности и каучук (8,4%), продовольственные товары и сырье (1,8%), а также другие виды продукции.
По словам вице-премьера, отметили значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота, расширения деловой активности и реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание уделили вопросу создания Российско-Таджикистанского индустриального парка. Обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта, который призван стать важной площадкой для промышленной кооперации, привлечения инвестиций и развития производственных связей между предприятиями наших стран.
Для закрепления достигнутых договоренностей и придания сотрудничеству долгосрочного и системного характера договорились:
«Уверен, что предстоящий визит станет важным шагом в развитии наших отношений, придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству и позволит вывести взаимодействие на качественно новый уровень», - подытожил Александр Шельдяев.
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