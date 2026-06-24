В Уфе обсудили экономическое сотрудничество Башкирии с Таджикистаном

На совещании обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического и промышленного сотрудничества между регионами. По итогам 2025 года Республика Таджикистан занимает 18-е место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан. Основу экспорта составляют минеральные продукты (44,6%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (41,9%), продукция химической промышленности и каучук (8,4%), продовольственные товары и сырье (1,8%), а также другие виды продукции.

По словам вице-премьера, отметили значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота, расширения деловой активности и реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание уделили вопросу создания Российско-Таджикистанского индустриального парка. Обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта, который призван стать важной площадкой для промышленной кооперации, привлечения инвестиций и развития производственных связей между предприятиями наших стран.

Для закрепления достигнутых договоренностей и придания сотрудничеству долгосрочного и системного характера договорились:

организовать визит делегации Республики Таджикистан в Республику Башкортостан во второй половине 2026 года;

в рамках визита подписать Дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026–2030 годы;

провести совместное заседание по вопросам промышленной кооперации и презентовать Российско-Таджикистанский индустриальный парк потенциальным инвесторам из числа компаний Башкортостана.

«Уверен, что предстоящий визит станет важным шагом в развитии наших отношений, придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству и позволит вывести взаимодействие на качественно новый уровень», - подытожил Александр Шельдяев.