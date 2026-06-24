Декоративные кустарники и цветы из Башкирии пользуются спросом в Казахстане

Управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало более 4,7 тысячи саженцев декоративных кустарников и цветов, подготовленных садовыми центрами и питомниками из Иглинского и Кушнаренковского районов для отгрузки в Казахстан.

Образцы кизильника, пузыреплодника, гортензии, спиреи, роз прошли исследования в Башкирской испытательной лаборатории. Проведенные энтомологические экспертизы не выявили в посадочном материале опасных карантинных организмов.

«Саженцы из Башкирии соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности ЕАЭС и страны-импортера», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

С начала 2026 года под контролем Россельхознадзора из Башкирии в Казахстан экспортировано более 1 млн саженцев плодовых деревьев, декоративных и ягодных кустарников, цветов и садово-парковых растений и др.

Напомним, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» АПК республики к 2030 году необходимо увеличить объемы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5-2 раза к уровню 2021 года. Нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.