БМК выходит на Петербургскую биржу

Выход предприятий Группы «Мечел» на крупнейшую товарную биржу России – последовательный шаг в рамках реализуемой компанией сбытовой стратегии и важная часть системы коммерческого взаимодействия с рынком. Использование биржевой площадки как дополнительного канала реализации позволит расширить охват потребителей, обеспечить прямой доступ к продукции и предложить клиентам стандартизированные, четко регламентированные условия заключения сделок и поставки.

Аккредитацию участников торгов получили основные металлургические и угледобывающие предприятия Группы: Челябинский и Белорецкий металлургические комбинаты, заводы «Ижсталь» и «Уральская кузница», угольные компании «Южный Кузбасс» и «Якутуголь». Специалисты предприятий прошли необходимое обучение и приступили к работе с биржевыми инструментами.

Первой продукцией БМК, доступной для торгов на СПбМТСБ, стали проволока ВР-1 и холоднодеформированная арматура (ХДА) для строительной отрасли, а также стальные канаты для различных грузоподъемных механизмов. По мере развития присутствия на площадке планируется последовательное расширение номенклатуры биржевой продукции, главным образом с учетом спроса со стороны потребителей.

«Выход предприятий «Мечела» на биржевой рынок – шаг к более зрелой и структурированной модели взаимодействия с отраслевыми рынками. Биржевой инструмент – это доступ к неограниченному кругу независимых и платежеспособных покупателей, гарантированная прозрачность сделок и возможность формировать объективную рыночную стоимость продукции. Для Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи участие такого крупного производителя означает приток дополнительной ликвидности и расширение товарной линейки, что укрепит статус площадки для отрасли как главного национального центра формирования прозрачных ценовых индикаторов», – сказал генеральный директор ПАО «Мечел» Игорь Хафизов.

«Выход БМК на Санкт‑Петербургскую биржу – важный этап в развитии компании и расширении инструментов взаимодействия с партнерами. Биржевой формат обеспечивает удобный доступ к продукции, рыночные механизмы ценообразования и предсказуемые условия поставок. При этом динамика торгов позволит нам более точно отслеживать спрос и повышать эффективность производственного планирования. В перспективе мы будем поэтапно расширять линейку биржевой продукции: вслед за проволокой, ХДА и канатами на торги могут быть выведены и другие позиции», – прокомментировал генеральный директор АО «БМК» Алексей Толстиков.

Петербургская биржа – крупнейшая товарная биржа России, организующая торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного и сжиженного углеводородного газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Также Петербургская биржа развивается как центр ценовой информации и аналитических сервисов.