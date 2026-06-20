Уфимская компания создаст инновационный станок на федеральную субсидию

ООО «ЕСМ» в результате конкурсного отбора одобрили федеральную субсидию на 140 млн руб., которую предприятие направит на создание инновационного станка с программным управлением, на котором будут изготавливать инструменты для вытачивания сложных металлических деталей.

«Это закономерный результат системной работы по поддержке высокотехнологичных предприятий республики. Проект имеет стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета страны. Пятикоординатные шлифовальные станки с ЧПУ являются ключевым оборудованием для производства твердосплавного режущего инструмента, востребованного в авиастроении, машиностроении, энергетике и других критически важных отраслях промышленности», — прокомментировали в минпроме РБ.