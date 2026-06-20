Башкирия налаживает экономические связи с Шаньси

Башкирия представила презентацию своей экономики на Российско-Китайской конференции в городе Тайюань. Об этом сообщила глава минВЭС РБ Маргарита Болычева. Тайюань — административный центр богатой ресурсами и историей провинции Шаньси, крупный горнодобывающий и промышленный регион Китая. Товарооборот Шаньси с Россией только за январь–апрель текущего года вырос в 2,17 раза. При этом Китай давно является главным внешнеторговым партнёром Башкирии (16,2% всего оборота). КНР покупает в республике продукцию машиностроения и химии — по итогам прошлого года экспорт по металлам вырос в 3,3 раза, по химии — почти на 10%.
«Наш сотрудник при Торгпредстве РФ в КНР наглядно показал наши преимущества: локацию, логистику, индустриальные парки, налоговые льготы. Рассказали о том, что мы готовы не просто продавать, а строить кооперацию, быть надёжными партнёрами в цепочках поставок. Итог — более 100 китайских участников, среди которых топ-менеджеры предприятий и отраслевых ассоциаций. Предложения от них уже поступают, в частности на продукцию нашей нефтехимии. Сейчас мы внимательно отрабатываем каждый контакт, готовим встречные предложения. Уверена: это только начало большого и взаимного пути», — прокомментировала Маргарита Болычева.
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