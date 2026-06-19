В Башкирии социальные расходы заняли почти 74% республиканского бюджета

Минфин Башкирии отчитался по исполнению республиканского бюджета за пять месяцев с начала года. Напомним, госбюджет является законом. На 1 июня доходы консолидированного (республиканского вместе с муниципальными) бюджета составили 136,38 млрд руб. Из них на налоги и доходы от использования госимущества приходится 103,26 млрд руб., безвозмездные поступления (в основном транши федерального бюджета) — 33,11 млрд руб.
Расходы за пять месяцев профинансированы в объёме 150,64 млрд руб. Из них 73,7% приходится на социальные обязательства — зарплаты учителей и врачей, пенсии и пособия, другие соцвыплаты.
Республиканский бюджет в январе – мае по доходам исполнен на 109,15 млрд руб., по расходам на 121,31 млрд руб.
Доходы бюджетов городов и районов составили 65 млрд руб., расходы 67,17 млрд руб.
Ранее сообщали: на 2026 год республиканский бюджет планировался по доходам в объёме 314,1 млрд руб., и по расходам на 336,6 млрд руб.
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