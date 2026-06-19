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07:07 (UTC+5), 19 Июня 2026

В Башкирии социальные расходы заняли почти 74% республиканского бюджета

В деньгах это 110,95 млрд рублей за январь – май.

Фото: «Башинформ» | фотобанк
Элина Ахметова

Минфин Башкирии отчитался по исполнению республиканского бюджета за пять месяцев с начала года. Напомним, госбюджет является законом. На 1 июня доходы консолидированного (республиканского вместе с муниципальными) бюджета составили 136,38 млрд руб. Из них на налоги и доходы от использования госимущества приходится 103,26 млрд руб., безвозмездные поступления (в основном транши федерального бюджета) — 33,11 млрд руб.

Расходы за пять месяцев профинансированы в объёме 150,64 млрд руб. Из них 73,7% приходится на социальные обязательства — зарплаты учителей и врачей, пенсии и пособия, другие соцвыплаты.

Республиканский бюджет в январе – мае по доходам исполнен на 109,15 млрд руб., по расходам на 121,31 млрд руб.

Доходы бюджетов городов и районов составили 65 млрд руб., расходы 67,17 млрд руб.

Ранее сообщали: на 2026 год республиканский бюджет планировался по доходам в объёме 314,1 млрд руб., и по расходам на 336,6 млрд руб.

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