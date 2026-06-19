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06:14 (UTC+5), 19 Июня 2026

В Башкирии построят современный придорожный комплекс за 53 млн рублей

В Кушнаренковском районе Башкирии построят новый придорожный комплекс, сообщили в министерстве торговли и услуг РБ.

Фото: пресс-служба | минторг РБ
Галина Бахшиева

Инвестиционный проект стоимостью 53 млн рублей реализует ООО «Гринфилд+». Новый придорожный сервис построят в Старокамышлинском сельсовете. Площадь будущей застройки составит 630 квадратных метров.

«Строительство новых объектов придорожного сервиса — не просто вложение средств в экономику. Это инвестиции в комфорт, безопасность наших жителей и гостей республики. Видим, что с каждым годом поток туристов и транзитного транспорта растет, и людям необходимы качественные места для отдыха, питания и получения услуг. Этот — яркий пример того, как частные инвестиции работают на благо развития всей республики, создавая новые рабочие места», — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

Реализация проекта рассчитана на 2026–2031 годы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Новый придорожный комплекс в Кушнаренковском районе позволит создать 25 рабочих мест.

На сегодняшний день в работе минторга Башкирии находится около 70 инвестпроектов на 7 млрд рублей. В Перечень приоритетных включены 59 проектов на 6,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в республике за семь лет вырос на 76%.

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