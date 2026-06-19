Где в России самый недорогой мёд

Платформа «Чек Индекс» сравнила цены на мёд в январе – мае 2026 года в сравнении с тем же периодом в прошлом году. Отмечается, что продажа натурального мёда происходит в основном на ярмарках и рынках. Средняя цена 1 литра (что равно 1,4 кг) мёда составила 868 руб. — на 16%, чем в январе – мае 2025-го.
Продукция стала дороже, а число покупок снизилось на 8%. Эксперты считают, что это последствие плохой зимовки, в результате которой пчеловодам пришлось закупать новые пчелосемьи.
Доступнее всего мёд в Чувашии, Марий Эл и Мордовии (менее 700 руб. за литр). Самый дорогой мёд на севере — в Мурманской области, Тюменской области, Якутии (более 1,5 тыс. руб. за литр).
Ранее сообщали: в Башкирии пчёлы в этом году проснулись раньше обычного из-за тёплой весны.
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