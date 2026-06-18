Пятница, 19 Июня 2026
|
Уфа
+18 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:35 (UTC+5), 18 Июня 2026

Власти Уфы утвердили объём средств на содержание Кировского района

Фото: администрация Кировского района Уфы | соцсети
Элина Ахметова

Согласно постановлению администрации Уфы, на муниципальную программу «Развитие Кировского района» в 2026 году выделено 633,7 млн руб. Из них основную сумму — 598 млн, обеспечивает городской бюджет. Объём дополняют 30,7 млн руб. внебюджетных средств, которые могут быть потрачены на основную программу по благоустройству; и 4,2 млн из республиканского бюджета, которые направляются на реализацию наказов избирателей депутатам и сенаторам. Поддержка федерального бюджета в программе самая скромная — 753 тыс. руб.

Большая часть финансирования направляется на подпрограмму «Благоустройство» (ремонт и содержание дорог и зелёных территорий, вывоз снега) — 479 млн руб. Подпрограмма «Благоприятные условия проживания граждан» (постановка на учёт нуждающихся в жилье, перевозка школьников, благоустройство общественных территорий) — «забирает» 19,78 млн руб. На подпрограмму «Реализация инициатив населения и обращений избирателей» определено — 16,97 млн руб.

Также в постановлении администрации предусматриваются дальнейшие расходы: предварительно, они планируются со снижением от 586,59 млн руб. в 2027 году до 528,83 млн руб. в 2030 году.

Ранее сообщали, что в текущем году на благоустройство города в целом выделено почти 2,8 млрд руб.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru