Власти Уфы утвердили объём средств на содержание Кировского района

Согласно постановлению администрации Уфы, на муниципальную программу «Развитие Кировского района» в 2026 году выделено 633,7 млн руб. Из них основную сумму — 598 млн, обеспечивает городской бюджет. Объём дополняют 30,7 млн руб. внебюджетных средств, которые могут быть потрачены на основную программу по благоустройству; и 4,2 млн из республиканского бюджета, которые направляются на реализацию наказов избирателей депутатам и сенаторам. Поддержка федерального бюджета в программе самая скромная — 753 тыс. руб.

Большая часть финансирования направляется на подпрограмму «Благоустройство» (ремонт и содержание дорог и зелёных территорий, вывоз снега) — 479 млн руб. Подпрограмма «Благоприятные условия проживания граждан» (постановка на учёт нуждающихся в жилье, перевозка школьников, благоустройство общественных территорий) — «забирает» 19,78 млн руб. На подпрограмму «Реализация инициатив населения и обращений избирателей» определено — 16,97 млн руб.

Также в постановлении администрации предусматриваются дальнейшие расходы: предварительно, они планируются со снижением от 586,59 млн руб. в 2027 году до 528,83 млн руб. в 2030 году.

Ранее сообщали, что в текущем году на благоустройство города в целом выделено почти 2,8 млрд руб.