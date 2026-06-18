В городе Башкирии с молотка уйдут три муниципальных объекта

В Салавате 21 июля 2026 года пройдет электронный аукцион по продаже муниципального нежилого фонда. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации города.
На торги выставлены три объекта. Первый – складские помещения площадью 122,3 кв. м в одноэтажном здании на улице Чапаева, 57Б, помещение 1. Второй – небольшая часть помещения (17,2 кв. м) на первом этаже пристройки к жилому дому на улице Губайдуллина, 4, помещение 1. Третий лот – комплекс на улице Первомайской, 54Б: сразу четыре одноэтажных здания общей площадью более 500 кв. м и земельный участок в 3347 кв. м.
С деталями аукциона, включая образец договора купли‑продажи, можно ознакомиться на площадках roseltorg и torgi.gov – материалы есть в открытом доступе.
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