Ценная кормовая добавка из Башкирии популярна в Азербайджане

Накануне сотрудники надзорного ведомства проконтролировали 416 тонн подсолнечного шрота, подготовленного маслоэкстракционным предприятием из Куюргазинского района для экспорта в Азербайджан.

«По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз в образцах ценной высокопротеиновой кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птицы опасных карантинных организмов не выявлено. Управлением выданы фитосанитарные сертификаты. Железнодорожный состав с гранулированным подсолнечным шротом вновь отправился из Башкирии в Азербайджан», — добавили в пресс-службе управления Россельхознадзора по РБ.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.